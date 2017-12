Palmeiras fecha parceria com SOS Mata Atlântica por 'um mundo mais verde'

Sustentabilidade é um tema de relevância global e o Brasil está no centro das atenções. Cuidar do planeta é um dever de todo cidadão, de toda empresa e, por que não, de um clube de massa? Atento ao seu papel social e com o propósito de contribuir para a proteção do meio ambiente, o Palmeiras e a ONG SOS Mata Atlântica unem forças para gerar impacto positivo na indústria do futebol e em toda sociedade.

A parceria entre Palmeiras e fundação tem uma razão muito especial, afinal, a Mata Atlântica está presente em 17 estados do Brasil. É, portanto, o lar de 145 milhões de pessoas (cerca de 72% da população brasileira), que dependem dos recursos naturais provenientes do seu bioma, como a qualidade do ar que respiramos e o abastecimento de água que usamos.

"A Mata Atlântica tem hoje apenas 12,4% de sua extensão original. As áreas verdes estão acabando e ajudaremos a reverter esta tendência. O verde é a cor do Palmeiras e vamos convocar os milhões de apaixonados torcedores palmeirenses a aderir a essa causa", diz o diretor executivo de marketing do clube, Roberto Trinas. "Como primeiro passo, a Fundação SOS Mata Atlântica ganhará o reforço do clube na divulgação da sua missão e dos seus trabalhos. O segundo passo será estruturar mecanismos de incentivo à colaboração financeira para os projetos da ONG", completou.

Segundo Marcia Hirota, diretora-executiva da Fundação, a parceria visa posicionar e fortalecer as marcas SOS Mata Atlântica e Palmeiras como organizações inovadoras e sustentáveis, em níveis nacional e internacional. "Pretendemos informar, educar, mobilizar e engajar colaboradores, atletas e todos os públicos com os quais o Palmeiras se relaciona a assumir atitudes e comportamentos mais responsáveis, de modo a contribuir com a preservação do bioma da Mata Atlântica, o mais ameaçado do país, por meio de ações planejadas", afirma.

A parceria entre o clube e a ONG faz parte do "Por Um Futuro Mais Verde", programa de sustentabilidade desenvolvido pelo Palmeiras que visa estimular em seu público (funcionários, sócios, torcedores, etc.) um comportamento responsável em relação a suas escolhas cotidianas de consumo, descarte, hábitos de vida, entre outros.