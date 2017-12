Confira as melhores reações da internet após a vitória do Palmeiras

A vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, neste domingo, no Allianz Parque, e o empate em 2 a 2 entre Santos e Cruzeiro, no Mineirão, deixaram o Palmeiras ainda mais perto do título. O clube alviverde depende de apenas um empate na próxima rodada, diante da Chapecoense para ser campeão brasileiro pela primeira vez desde 1994.

Com a confirmação do resultado, as redes sociais ficaram cheias das comemorações dos palmeirenses. Confira as melhores a seguir.

VENDO O PALMEIRAS NA LIDERANÇA FALTANDO 2 RODADAS PRO FIM pic.twitter.com/2SDbkJ6wBm — memespalmeiras (@memespalmeiras) 20 de novembro de 2016

E a torcida do Palmeiras ja ta comemorando titulo do Brasileirão com vitoria sobre o Botafogo pic.twitter.com/Kz61VvmrKU — Amselmo FM12 (@anselmofariam) 20 de novembro de 2016