Palmeiras garante classificação e torcida exalta 'Jailsão da Massa'

O goleiro Jailson viveu uma noite de herói. Depois de grandes atuações na temporada, agora ele escreveu um novo capítulo com a camisa do Palmeiras. Uma defesa dele salvou o time nesta terça-feira, no Pacaembu, de uma eliminação na semifinal do Campeonato Paulista depois de jogar mal no tempo normal e perder por 2 a 1 para o Santos. Com Jailson em ação, vitória por 5 a 3 e vaga na decisão.

+ Jogador da Alemanha admite: 'Não somos tão bons quanto falam'

+ Messi deixa estádio após sexto gol da Espanha sobre a Argentina; assista

+ Pé frio: Ronaldo é flagrado comemorando gol da Argentina em fiasco por 6 a 1

Nas redes sociais, o perfil oficial do clube fez questão de exaltar o jogador. "Que homem esse Jailsão da Massa! Estamos na final", escreveu em uma das publicações.

Em resposta, a torcida do Palmeiras idolatrou ainda mais o goleiro e fez a festa nas redes sociais. Para saber todos os lances do jogo clique aqui. Veja a repercussão:

ORGULHO TORCER PRA ESSE TIME pic.twitter.com/3lqxIYvv6L — SEPumeirense (@SEPalmeirense) 28 de março de 2018