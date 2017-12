Camisa centenária do Palmeiras vai a leilão até o fim de novembro

Perto de se consagrar campeão do Brasileirão de 2016, um site de banco de pontos de fidelidade coloca a leião a camisa retrô em comemoração ao centenário do Palmeiras. A camiseta é toda verde e tem a gola branca com o escudo da época que também foi preservado, tendo inspiração no primeiro uniforme do time de 1914.

Serão 2 mil itens comercializados e os lances se encerram às 17h30 do dia 23 de novembro. Para participar e dar lances no produto, os interessados devem se cadastrar no site da empresa. Os cadastrados também poderão dar lances com pontuações acumuladas no site.