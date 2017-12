Palmeiras lança 3º uniforme inspirado na 'Arrancada Heroica' de 1942

O Palmeiras lançou nesta segunda-feira, 7, seu terceiro uniforme, que faz referência à "Arrancada Heroica", como ficou conhecido o primeiro jogo do clube com o nome atual, em substituição a Palestra Itália, em 1942. O modelo será estreado contra a Chapecoense, no dia 20 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro.

Confirmando as imagens vazadas, a nova camisa homenageia os modelos clássicos do clube e aparece em um tom de verde escuro, com detalhes em dourado nas mangas, gola e nas listras laterais do uniforme.

A nova camisa do Palmeiras estará disponível para compra a partir da próxima terça-feira. O modelo masculino custará R$249,99, e os modelos feminino e infantil serão vendidos por R$229,99.