Palmeiras muda local de treino para aprender referências espaciais

O Palmeiras trocou o local de treino nesta quarta-feira motivado por uma estranha meta. O técnico Roger Macahdo explicou que em vez da Academia de Futebol, quis levar o time para o Allianz Parque, local do jogo de quinta, contra o Red Bull, pelo campeonato Paulista, para ajudar o elenco a memorizar referências do estádio, como cores e placas de publicidade.

+ Jornais peruanos criticam são-paulino Cueva

+ Wendell Lira vai defender o Brasil no Mundial de Fifa

+ Leeds United muda escudo e causa polêmica

A ideia foi do técnico Roger Machado. Pela segunda vez no ano, o treinador levou a atividade da equipe para a arena. "Quando eu era jogador, sentia que isso (treinar no estádio) faz bastante diferença, pelas referências espaciais. Por vezes você saber onde está pela placa de publicidade, por alguma referência do estádio ou por uma linha de camarote que tem cor diferente, enxerga onde você está no terreno de jogo", afirmou.

O treinador trabalhou com a equipe em atividade fechada à imprensa. Na última semana, dois dias antes de enfrentar o Santo André, Roger também levou o time para trabalhar no estádio. "É importante treinar, estar ambientado ao local de jogo. Por mais que a grama no nosso CT seja parecida, é bom estarmos adaptados", disse.