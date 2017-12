Palmeiras não renova com a Globo e fecha com Esporte Interativo para TV fechada

Após longa negociação, o Palmeiras decidiu não renovar com a Globo e assinar com o Esporte Interativo para a transmissão das suas partidas na TV fechada, para o período entre 2019 e 2024. O acordo, que, segundo jornal Lance!, deve render R$ 100 milhões de luvas ao alviverde, ainda não foi confirmado oficialmente pelas partes.

Dos atuais times da Série A, Atlético-PR, Coritiba, Inter, Ponte Preta, Santos, Figueirense e Santa Cruz já tinham acertado com o EI antes do Palmeiras. O acordo não modifica a grade de partidas transmitidas na TV aberta ou no pay-per-view. Atualmente, SporTV e EI poderão televisionar apenas partidas nas quais tenham contrato com os dois clubes em campo.