Palmeiras perde para o São Caetano e torcida reage: 'Vergonha'

O Palmeiras entrou em campo com uma formação totalmente diferente ao jogo anterior e acabou perdendo por 1 a 0 para o São Caetano na noite desta segunda-feira, no Allianz Parque.

O time alviverde chegou ao quarto jogo sem vencer no Campeonato Paulista e o resultado acabou revoltando a própria torcida, que usou as redes sociais para dizer que o atuação da equipe foi uma "vergonha". Entre as reclamações, os alvos principais da foram os jogadores Fabiano e Tchê Tchê. Em um dos memes, um fã escreve: "Se o Fabiano é jogador eu sou astronauta".

Veja a repercussão:

Devia ter vergonha de aparecer aqui... SE NAO GANHAR QUINTA OLE OLE OLE — Kah Petres ?? (@kahpetres) 6 de março de 2018

VERGONHAAAAAAAAAAAAAAA — Ronaldo_Simões (@NaldoSimoes_) 6 de março de 2018

time lixo — nicolly (@nicollypq) 6 de março de 2018

Fabiano não era nem pra estar no elenco, muito menos jogando. — =?=Dethe=?= (@Dethe1914) 6 de março de 2018

Parabéns aos envolvidos — ??? (@Karolsep_) 6 de março de 2018