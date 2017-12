Gafe? Palmeiras mostra camisa que nem foi lançada em apresentação de Cuca

Um exemplar da nova camisa do Palmeiras que vazou na internet e ainda nem foi lançada oficialmente acabou sendo revelado hoje, ao ser presenteado ao técnico Cuca, apresentado oficialmente nesta terça-feira em seu retorno à equipe, pelo presidente do clube, Maurício Galiotte.

O presente dado a Cuca tem o número 8 e o nome do treinador nas costas. Ainda sem data definida para lançamento, tampouco confirmação oficial, o novo modelo de uniforme número 1 do Verdão tem listras verticais em verde escuro na parte da frente e o símbolo com a letra 'P', adotado em 1942, temporada em que o clube mudou definitifvamente o nome para Palmeiras. Acabou sendo mostrado na apresentação de Cuca, o que confirmou que será mesmo o novo manto a ser adotado a partir do Campeonato Brasileiro.

O Fera mostrou os possíveis novos uniformes palmeirenses, produzidos pela Adidas, que acabaram caindo na rede antes. Enquanto as duas primeiras camisas possuem apenas a inicial P no lado esquerdo do peito, a camisa três terá as inicias PI, de Palestra Itália. Esta última peça foi feita com um tom de verde escuro e os detalhes em dourado. Confira:

Cuca reestreia no comando do Palmeiras às 16 horas deste domingo, contra o Vasco, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. No jogo, deverá haver a estreia oficial do novo uniforme.