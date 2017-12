Palmeiras provoca o São Paulo e troca letra A por número 4 em posts

Após a vitória por 4 a 2 pelo Campeonato Brasileiro em casa, neste domingo, o Palmeiras não perdoou e resolveu dar aquela provocada no São Paulo em suas redes sociais.

Em seu Instagram, o Palmeiras publicou uma foto do clássico e substituiu todas as letras ‘A’ das palavras pelo número quatro. Uma alusão, claro, ao resultado do "Choque Rei".

"“Bom di4, #F4míli4P4lmeir4s! Quem est4 feliz com 4 vitóri4 de ontem? #4v4ntiP4lestr4 #P4lmeir4s #Verd4o", escreveu a equipe. Veja:

Bom di4, #F4míli4P4lmeir4s! Quem est4 feliz com 4 vitóri4 de ontem? ⚽️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ces4r Greco #4v4ntiP4lestr4 #P4lmeir4s #Verd4o Uma publicação compartilhada por SE Palmeiras (@palmeiras) em Ago 28, 2017 às 6:38 PDT

Os torcedores, claro, entraram na brincadeira e comentaram no mesmo estilo, trocando as letras A pelo 4.

O clube fez o mesmo também em seu Facebook, em um vídeo com os gols do clássico.

"Bom di4, #F4míli4P4lmeir4s! Est4 na hor4 de rever os gols da vitóri4! #4v4ntiP4lestr4", escreveu o clube.