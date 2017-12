Palmeiras publica vídeo para provar inocência de Felipe Melo em briga no Uruguai

Um dia depois da Conmebol anunciar a suspensão preventiva por três partidas de Felipe Melo, devido à confusão entre jogadores do Palmeiras e do Peñarol, após a partida da última quarta-feira, o clube brasileiro divulgou um vídeo na tentativa de provar que o atleta não fez nenhuma provocação aos rivais.

Publicada no canal oficial da equipe, a gravação mostra outras partidas nas quais o meia levanta os braços ao céu em forma de agradecimento, assim como fez ao término do jogo no Uruguai. Com isso o time tenta rebater o registro do árbitro na súmula, que colocou o brasileiro como o causador da briga generalizada.

De acordo com documento da Conmebol, divulgado pelo ESPN.com.br, o árbitro paraguaio Enrique Cáceres colcou que "o final do jogo, o senhor Felipe Melo (...) faz um gesto supostamente de saudação ao céu, gerando reação tanto de jogadores titulares como de reservas do Peñarol, na qual pode se individualizar o senhor Matías Mier, camisa 10 da equipe do Peñarol, que, em atitude provocativa, perseguiu o senhor Felipe Melo. Em um dado momento, ocorre uma agressão mútua entre ambos os jogadores com golpes de punho, o que motiva a reação de outros jogadores de ambas as equipes. Foi difícil identificar quem estava envolvido".

Mesma postura foi seguida pelo delegado da partida: "A partida transcorreu normalmente, sem incidentes, durante o tempo regulamentar e nos minutos adicionais (90+3). Ao término, o jogador de número 30 do Palmeiras, Felipe Melo, foi em direção ao banco dos jogadores do Peñarol e com um gesto de saudação ao céu provocou a reação dos adversários. Notou-se que o jogador número 10 do Peñarol, Matías Mier, começou a perseguir e provocar Felipe Melo, que reagiu com um soco no rosto do jogador do Peñarol, o que acabou gerando atos de agressão mútua e a reação de outros jogadores da equipe local, titulares e reservas, contra os da equipe visitante, além de comissão técnica e auxiliares. Foi uma confusão generalizada, na qual foi difícil identificar quem participou dela".