Palmeiras reforça ataque da equipe por pelo menos quatro temporadas

Os três reforços que o Palmeiras já contratou para a temporada 2017 foram os principais destaques das suas antigas equipes no setor ofensivo. O atacante Keno, que chamou a atenção em atuações pelo Santa Cruz, é mais experiente: tem 27 anos, e assinou contrato até o final da temporada 2020. Ele chegou a atuar pelo Atlas, do México em 2015, antes de chegar à equipe pernambucana.

Raphael Veiga, por sua vez, é o mais jovem e promissor. Um dos principais nomes do Coritiba em 2016, ele afirmou 'ser palmeirense de coração', fã de Marcos e Alex, e tem 21 anos. O acordo dele com o alviverde até o fim de 2021. Já Hyoran, 23, carrega consigo o fato de não ter estado no acidente que vitimou a equipe da Chapecoense por estar lesionado e, portanto, ter sido vetado da viagem para a Colômbia. Ele tem 83 jogos e nove gols com a camisa da equipe catarinense, e contrato até o final de 2020.