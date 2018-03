Palmeiras relembra histórico em dérbi e torcida cobra: 'queremos raça'

A decisão do Campeonato Paulista começa neste sábado, com o duelo entre Corinthians e Palmeiras na Arena Corinthians. No clima do dérbi, o Palmeiras usou o seu perfil no Twitter para relembrar o histórico do confronto com o rival.

Em um vídeo, o clube alviverde exibe os números de vitórias, derrotas, empates, gols marcados e gols sofridos. Além do placar do primeiro triunfo, última vitória e maior goleada. "A vantagem não é só no confronto direto, em finais também estamos na frente", afirma o Palmeiras.

Com a publicação, a maioria dos torcedores comentaram: "não queremos número, queremos raça". O pedido de "raça" fez parte da maioria das reações dos fãs palmeirenses no perfil oficial do clube. Outros, aproveitaram a brincadeira para alfinetar o rival: "é freguês que fala né?".

Rivais há mais de 100 anos, Palmeiras e Corinthians repetem este ano o cenário de grandes duelos valendo títulos paulistas. Confira os números do Palmeiras no confronto de acordo com o clube:

Vitórias: 129

Empates: 110

Derrotas: 126

Gols marcados: 520

Gols sofridos: 480

Primeira vitória: 3 a 0 (1917)

Última vitória: 2 a 0 (2016)

Maior goleada: 8 a 0 (1933)