Palmeiras retira verde de escudo no Dia da Árvore e torcedores 'cornetam'

Nesta quinta-feira, 21, para celebrar o Dia da Árvore as imagens utilizadas nos perfis oficiais do Palmeiras nas redes sociais perderam boa parte da tradicional cor verde do time, um modo criativo de alertar as pessoas sobre a gravidade do desmatamento. A ideia é mostrar que algumas atividades humanas têm contribuído para o desaparecimento completo de florestas.

O Palmeiras uniu forças com a Fundação SOS Mata Atlântica neste ano para dar início à campanha "Por Um Futuro Mais Verde". No primeiro Dia da Árvore após o início da parceria, o Verdão colocou à disposição de seus torcedores, em sua página no Facebook, um link da organização para realizar doações.

No último domingo, 17, o Palmeiras e a SOS Mata Atlântica promoveram diversas ações educativas na sede social do clube com o intuito de conscientizar os associados e gerar um impacto positivo na sociedade. O presidente Maurício Galiotte participou do plantio simbólico de uma muda de jabuticabeira no térreo do Prédio Multiuso, que serve de marco para a parceria firmada em junho.

"O plantio dessa muda é um passo importante da parceria do Palmeiras com a SOS Mata Atlântica. O nosso objetivo é mobilizar todos os nossos torcedores em prol de um futuro mais verde", afirmou o presidente do clube, durante a iniciativa.

Sem entender o motivo da ação, alguns torcedores aproveitaram para "cornetar" o clube, relacionando o pouco de verde que restou nas fotos do escudo e na imagem com frase "Maior campeão do Brasil" e os 3% de chance do clube ser campeão brasileiro este ano.

"Não entendi essa foto. Dá a impressão que o Palmeiras está sumindo muda logo isso aí por favor", escreveu um dos fãs. "Isso seria os 3 porcento de chance? Se for até o final do campeonato vai estar cheio!", comentou outro torcedor mais otimista.

E, claro, que muitos elogiaram a ação do clube. "Ótima iniciativa! É por essas e outras que tenho orgulho de ser palmeirense", escreveu um dos torcedores, depois que o clube explicou o real motivo da mudança.