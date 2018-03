Palmeiras tem mais renda que Corinthians, Santos e São Paulo juntos

Mesmo tendo de pagar o ingresso mais caro do País, os palmeirenses provam mais uma vez que estão mais do que dispostos a frequentar o Allianz Parque. Nesta quarta-feira, no duelo de volta com o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, a torcida garantiu 22 mil ingressos até terça-feira, ainda que a classificação da equipe esteja facilitada, mas não garantida: o jogo de ida terminou 3 a 0 para o Palmeiras.

Na temporada até agora, o time só jogou como mandante no Estadual. Ainda assim tem média de quase 30 mil pagantes por partida e ocupação de 68%. Cada jogo tem renda média de R$ 1,8 milhão, com a torcida pagando em média R$ 62 por ingresso.

O que chama mais ainda a atenção são os dados levantados pelo Globo Esporte, que compara o que acontece hoje nos outros Estaduais do País. Sozinha, a equipe arrecadou mais do que três dos quatro principais estaduais do Brasil. O faturamento bruto da equipe Alviverde é de R$ 11,174 milhões. Portanto, o Palmeiras também supera em R$ 36 mil o que Corinthians, Santos e São Paulo conseguiram vendendo ingressos juntos no Paulistão. Isso em 19 jogos, contra apenas seis do time alviverde.

Se comparado com os outros grandes Estaduais, a vantagem palmeirense é ainda mais arrebatadora. Nos 88 jogos com renda divulgada, o Carioca soma apenas R$ 7,194 milhões em renda bruta. O Campeonato Gaúcho, em 69 confrontos, acumula R$ 9,165 milhões. O Mineiro, depois de 70 confrontos, tem receita bruta de R$ 7,345 milhões.