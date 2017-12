Palmeiras terá novidade no uniforme em dérbi contra o Corinthians

No clássico do próximo domingo, 5, contra o Corinthians, o Palmeiras terá uma novidade em campo. Não se trata de uma mudança do técnico Alberto Valentim, mas algumas pequenas alterações no uniforme.

Como publicado pelo jornal Lance!, os patrocinadores do alviverde trocarão de lugar e, ao invés da Crefisa, a Faculdade das Américas (FAM) será a marca estampada no peito e no topo das costas da camisa. O logo do banco, portanto, ficará na barra da peça, tanto na frente, como na parte traseira.

Além disso, no lugar do nome dos jogadores, serão colocados alguns dos cursos oferecidos pela faculdade. A ação, prevista para o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), visa aumentar a visibilidade da instituição e a expectativa do departamento de marketing é conseguir cerca de 4 mil novos alunos.

"Optamos por iniciar a ação no clássico pela relevância do jogo, pela atenção que atrai. Além disso, é o domingo da prova do Enem. A gente quer mostrar que quem presta o Enem tem 30% de desconto nas mensalidades da FAM. O patrocínio na camisa do Palmeiras ajuda a gente a mostrar nossa marca e atrair novos alunos", declarou ao jornal Karla Macedo, diretora de marketing da FAM.