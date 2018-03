Palmeiras usa realidade virtual para torcedor tirar foto com troféus

Agora ficou fácil para o torcedor do Palmeiras tirar fotos ao lado dos troféus do clube. Com a hashtag #MaiorCampeãodoBrasil, o time alviverde divulgou a novidade do seu aplicativo oficial nesta segunda-feira.

+ Marquezine vence rodada de pôquer em mansão de Neymar; veja

+ Rodrigo Caio comemora mais uma convocação para a seleção brasileira

+ Neto critica Tite após convocação: 'Está de sacanagem, virou político?'

Para garantir a imagem, o fã terá que baixar o aplicativo do clube disponível para smartphones android e iPhone. Depois basta ir na opção de realidade aumentada, focar a câmera para o local sinalizado e o troféu irá surgir automaticamente.

Em campo, a próxima partida do Palmeiras será contra o Novorizontino, pelo Campeonato Paulista. O duelo ainda não tem data e horário confirmado, que devem ser definidos nesta terça-feira.

Veja como usar o aplicativo: