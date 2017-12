Palmeirense, você gostaria de ter 'um pedaço do Allianz Parque'? Agora você pode

O torcedor palmeirense já tem mais uma ótima opção de presente de natal. Nesta quinta-feira, foi anunciado o relógio do Allianz Parque, em parceria com a Sport Watches. O acessório foi desenhado pelo mesmo arquiteto que projetou a fachada do estádio. "Ao desenhar essa joia, procurei usar a mesma inspiração de quando projetei a nova arena do Palmeiras", afirma Edo Rocha. Ele ainda destaca que a ideia é que o torcedor "possa levar um pedacinho do estádio em seu dia a dia".

O produto é construído inteiro em aço inox. Sua parte interna leva o emblema do Allianz Parque, já a parte de trás conta com uma imagem gravada do estádio. O torcedor que adquirir receberá o relógio dentro de uma caixa customizada. O palmeirense já pode encontrar o relógio por R$ 499,00 no site www.sportwatches.com.br, mas é melhor correr, pois apenas 300 unidades foram produzidas. Nos próximos meses, será lançada uma linha de relógios feminino e infantis da casa palmeirense.