Palmeirenses criam campanha pela volta do escudo oficial no uniforme

A torcida do Palmeiras já pode adquirir os novos modelos de camisas do clube desta temporada. Porém, por um motivo inusitado, a notícia não animou os fãs alviverdes.

Acostumados com torcedores reclamando do preço ou cores utilizadas nos uniformes, desta vez o motivo é outro. A Adidas, fornecedora de materiais do Palmeiras, não utilizou o símbolo do clube em seu novo modelo.

Assim como no ano passado, os uniformes aparecem com o escudo do Palestra Itália, motivo que gerou revolta e até uma campanha nas redes sociais. Torcedores criaram a hashtag #OPalmeirasTemEscudo e enviaram mensagens para a fornecedora e para o próprio clube. "Palmeiras deveria exigir a volta do escudo tradicional", "Me desculpem, mas essa corneta eu não poderia perder: até os coletes de imprensa têm o escudo do Palmeiras e as camisas dos jogadores na linha, não", "nos últimos sete anos, na camisa nº 1, o Palmeiras usou o escudo oficial em quatro anos e escudos retrô em três", escreveram.

Ao entrar no site oficial da loja do Palmeiras, o torcedor consegue encontrar apenas uma camisa, da linha infantil, com o escudo oficial do clube entre as primeiras páginas. Todos os outros modelos exibem o símbolo do Palestra Itália.

Veja a repercussão:

Em uma montagem bem simples, vejam como ficariam as duas camisas do Palmeiras de 2017-2018 com nosso escudo oficial. No meu ponto de vista, mais bonitas. pic.twitter.com/gLQSyrH3wn — Canal do Palmeiras (@Canal_Palmeiras) 30 de janeiro de 2018

Ei @adidas e @adidasbrasil deixa eu contar um segredo: o torcedor do @Palmeiras curtiu todas as camisas com o "P", mas já está querendo comprar camisa com o escudo, símbolo, logo... Chame como quiser, mas esse aqui ó: pic.twitter.com/fCxW0XD5qc — Bruno Massa (@brunomassa) 28 de janeiro de 2018

Nos últimos 7 anos, na camisa nº 1, o Palmeiras usou o escudo oficial em 4 anos e escudos retrô em 3. - 2011: Palestra Itália - 2012: Escudo oficial - 2013: Escudo oficial - 2014: Savóia - 2015: Escudo oficial - 2016: Escudo oficial - 2017: Palestra Itália — Canal do Palmeiras (@Canal_Palmeiras) 30 de janeiro de 2018

Me desculpem, mas essa corneta eu não podia perder: até os coletes de imprensa têm o escudo do Palmeiras, e as camisas dos jogadores na linha 2017/18, não. — Allan Simon (@allansimon91) 24 de janeiro de 2018

Palmeiras deveria exigir a volta do escudo tradicional. — Paulo Nobre (@PauloNoobre) 27 de janeiro de 2018

Detalhe,tiraram o emblema tradicional do Palmeiras de TODOS os uniformes de jogo,linha casual,treino e viagem. Terceira camisa existe para isso: inovação,fazer alusão ao passado,homenagem,enfim. É inadmissível que a camisa do palmeiras não tenha o escudo do PALMEIRAS.+ — Lucas (@lucassousa2333) 27 de janeiro de 2018

"Não nos querem Palestra, pois seremos PALMEIRAS e nascemos pra ser campeões" o Palmeiras tem escudo #OPalmeirasTemEscudo "morreu líder e nasceu campeão! — SOU O MAIOR DO BRASIL (@palestra85) 28 de janeiro de 2018

Pelo fim do "P" e invenções nos uniformes principais,apoio a volta do escudo tradicional.#OPalmeirasTemEscudo — Lucas (@lucassousa2333) 27 de janeiro de 2018

Na moral, sem comparação. O escudo deixa a camisa muito, mas muito mais bonita. #OPalmeirasTemEscudo pic.twitter.com/j0KKBIQhgi — Nobrelismo (@nogueirasep) 27 de janeiro de 2018