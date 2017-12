Deyverson é criticado em post de 'pênalti nunca cobrado'; entenda

Depois da eliminação do Palmeiras nas oitavas de final da Copa Libertadores, Egídio, que errou sua cobrança, foi um dos jogadores mais criticados. Mas ele não foi o único alvo dos palmeirenses. Outro que foi bastante criticado foi o atacante Deyverson, que teria pedido para não bater o pênalti.

Torcedores "invadiram" o Instagram do atacante e o insultaram em um post em que ele aparece segurando um jornal com o título “O pênalti que nunca foi batido". A manchete faz referência a um jogo ocorrido em 1942, quando o clube alviverde deixou de ser Palestra Itália para virar Palmeiras, por causa da declaração de guerra do Brasil aos países do “Eixo”: Alemanha, Itália e Japão.

Na primeira partida como Palmeiras, o alviverde enfrentou o São Paulo e vencia por 3 a 1 quando um pênalti foi marcado. Revoltados, os jogadores do tricolor impediam a cobrança da penalidade e acabaram abandonando o campo. E o pênalti nunca foi cobrado.

Nas imagens do jogo, Deyverson aparece apontando para a coxa e acabou ficando de fora da lista dos cobradores. E os torcedores aproveitaram a postagem para criticá-lo por não ter batido pênalti na derrota do Palmeiras em casa para o Barcelona-EQU.