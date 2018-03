Palmeirenses fazem 'torcida única' em frente ao estádio alviverde

Impossibilitada de assistir ao jogo na Arena Corinthians, a torcida do Palmeiras lotou as imediações do Allianz Parque para torcer pela equipe durante o clássico. Tudo por causa da obrigatoriedade da torcida única nos clássicos paulistas. No final, os alviverdes fizeram a festa com a vitória por 1 a 0.

Centenas de torcedores do Palmeiras estiveram na rua Palestra Itália, em São Paulo. As torcidas organizadas levaram batuques e muitos aproveitaram para acompanhar o clássico de lá mesmo. Depois do apito final, os fãs promoveram uma festa e já se preparam para o confronto de volta, que será realizado domingo, dia 8 de abril, no Allianz Parque.

Torcida do Palmeiras, impossibilitada de ir ao estádio do Corinthians, faz festa após o clássico na frente do Allianz Parque pic.twitter.com/ZFrCvugwsZ — esportefera (@esportefera) 31 de março de 2018

A partida que definirá o campeão paulista de 2018 contará apenas com torcedores do Palmeiras, pois o mando é do clube e a norma da "torcida única" será mantida. Para os donos da casa, basta um empate para se sagrar campeões estaduais. Ao Corinthians, só a vitória interessa. Se for por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.