Palmeirenses não perdoam após mais um gol de cobertura sobre o São Paulo

O principal motivo de zoeira entre palmeirenses e são-paulino recentemente ganhou mais um capítulo neste sábado. Aos 43 minutos do primeiro tempo, o atacante Dudu arriscou da lateral esquerda, encobriu Denis e fez um golaço, imitando as pinturas de Robinho, que fez dois gols por cima de Rogério Ceni.

E, evidentemente, os torcedores do alviverde não deixariam o lance passar em branco, né? Confira as melhores reações dos palmeirenses a mais um golaço de cobertura sobre o São Paulo.

Denis reeditou Rogério Ceni. No mesmo estádio. No mesmo gol. No mesmo clássico. Dudu reeditou Robinho. No mesmo clássico. — Diego Salgado (@diegosalgado7) 11 de março de 2017