Palmeirenses vão à Academia de Futebol pedir "FICA, CUCA"

Na manhã deste sábado a torcida organizada do Palmeiras Mancha Alviverde fez um movimento na porta da Academia de Futebol do clube pela permanência do técnico Cuca, cujo contrato encerra no fim do ano e ele teria uma alta proposta salarial da China para 2017. O "FICA, CUCA", como é chamado pelos torcedores, foi organizado pela torcida. Os palmeirenses aderiram a campanha, compareceram em peso para convencer o treinador do time a ficar para a Libertadores do ano que vem. Eles esperam o domingo para festejar o título brasileiro, o nono da história.

Diante do Chapecoense no Allianz Parque, o Palmeiras só precisa de um empate para se consagrar campeão Brasileiro de 2016.