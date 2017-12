Com gol inexistente, Panamá vai à 1ª Copa e presidente decreta feriado nacional

Com a vitória por 2 a 1 sobre a Costa Rica, nesta terça-feira, 10, o Panamá se classificou pela primeira vez em sua história a uma edição de Copa do Mundo. O feito, no entanto, aconteceu devido a um erro gravíssimo do árbitro da partida.

Perdendo por 1 a 0 desde os 36 minutos do primeiro tempo, os panamenhos se lançaram ao ataque na segunda etapa. O empate veio logo aos sete minutos, após grande confusão na área. O detalhe é que o lance em que o árbitro guatemalteco Walter Lopez assinalou gol, a bola não entrou no gol. Mas não foi sequer um lance duvidoso: a bola não ficou em cima da linha, mas saiu pela linha de fundo, em tiro de meta para a Costa Rica.

+ Memes sobre a classificação da Argentina para a Copa tomam as redes sociais

O que poderia ser marcado, na verdade, seria um pênalti em Blas Perez, derrubado por Francisco Calvo no momento em que finalizaria para o gol, na pequena área. Com a queda, ele bateu na bola e Rónald Matarrita rebateu. Na volta, a bola saiu pela linha de fundo. Na súmula, Lopez indicou que o gol goi marcado por Gabriel Torres, que tocou na bola direto do escanteio.

Estados Unidos se queda fuera del Mundial por un gol de Panamá que ni entró pic.twitter.com/k2JojPf7bq — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) 11 de outubro de 2017

Torcedores, gandulas e até narradores, no momento exato do lance, gritaram gol, e o juiz confirmou alguns segundos depois. Após consulta com o auxiliar e muita reclamação dos costarriquenhos, Lopez manteve sua decisão.

A vaga na Copa foi finalmente confirmada aos 43 minutos do segundo tempo, com o gol da virada de Roman Torres, que aproveitou lançamento da zaga, ganhou do defensor e chutou para gol.

FERIADO NACIONAL

A ida ao Mundial da Rússia foi tão comemorada pelos panamenhos que o presidente do país, Juan Carlos Varela, decretou esta quinta-feira, 11, como "dia de festa nacional", dando folga aos estudantes e funcionários públicos.

Em sua conta no Twitter, Varela escreveu que "é um dia histórico para o país". "Amanhã (quinta) será livre para os trabalhadores do setor público e privado. Em um Dia de Festa Nacional também ficam suspensas as aulas nas escolas públicas e privadas do país. Celebrem em família", completou.

La voz del Pueblo ha sido escuchada; celebra este día histórico para Panamá. Mañana será Día de Fiesta Nacional. pic.twitter.com/RJWNyTs06L — Juan Carlos Varela (@JC_Varela) 11 de outubro de 2017

Es un día histórico para el país. Mañana será libre para los trabajadores del sector público y privado. — Juan Carlos Varela (@JC_Varela) 11 de outubro de 2017

En un Día de Fiesta Nacional también se suspenden las clases en las escuelas públicas y privadas del país, celebren en familia. — Juan Carlos Varela (@JC_Varela) 11 de outubro de 2017