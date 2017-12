Desde o lançamento do uniforme para a temporada 2017/18, o Manchester United tem publicado diariamente fotos em suas redes sociais anunciando que a peça já está disponível para compra. No entanto, o post da manhã desta quinta-feira, 6, foi motivo de brincadeiras pelos torcedores.

O jogador escolhido como modelo foi o Henrikh Mkhitaryan. Mas o que ganhou destaque mesmo foi a barriga saliente (a famosa pança ou o panchopps) exibida pelo armênio, que deixou a camisa um pouco esticada na região do abdômen.

"Mkhitaryan está grávido?", perguntou um. "A cabeça do Mkhitaryan foi montada no corpo do Rooney", questionou outro.

A zoeira foi tão sem limites, que o Manchester United deletou o tweet com Mkhitaryan, o que causou mais risadas ainda.