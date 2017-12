Pancada durante jogo faz goleiro inglês ficar com 'galo' enorme na testa

O goleiro Tom Stewart não teve muitos motivos para comemorar nesse final de semana. Além do seu time, o Whitehawk, ter perdido por 2 a 1 para o Dulwich Hamlet, em jogo válido pela FA Trophy, o atleta ainda levou uma pancada na testa, que, além de fazer com que ele fosse substituído, ainda o deixou com um imenso "galo" na cabeça.

"Não era o sábado que eu esperava. Arrasado pelos colegas hoje", escreveu Stewart em suas redes sociais na legenda da foto em que aparece com um "galo" gigantesco na região da testa.