Papa ganha camisa do Palmeiras com número utilizado por Gabriel Jesus

Depois do cantor Justin Bieber vestir a camisa do Palmeiras foi a vez do Papa Francisco abençoar o manto do clube paulista. O pontífice foi presenteado e posou para foto com uma camisa personalizada do Verdão, dada por juniores do clube, que visitaram Roma, na Itália.

Com seu nome gravado, o número escolhido para a camisa foi o 33, o mesmo utilizado por Gabriel Jesus e tradicionalmente conhecido como a idade que Cristo morreu. O rosto do Papa também foi estampado no local onde fica o patch de campeão da Libertadores. Nesta quarta-feira, o Palmeiras entra em campo contra o Peñarol para tentar se manter na liderança do grupo 5. O jogo será no Allianz Parque e todos os ingressos estão esgotados.