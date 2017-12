'Papai, trouxe presente?', pergunta filho de Messi na volta a Barcelona

O pequeno Thiago Messi, de 4 anos, não se importou muito com a classificação heroica da Argentina para a Copa da Rússia, com a vitória por 3 a 1 diante do Equador, e comandada pelo pai dele, Lionel Messi, que fez os três gols.

O garoto foi ao Aeroporto de Barcelona receber o pai, que voltou para casa nesta quinta-feira, após o jogo no Equador, e não titubeou após ver o craque e correr para abraçá-lo, todo feliz: "papai, trouxe presente?", mandou Thiago, enquanto Messi, com ele no colo, atendia os jornalistas, segundo o jornal espanhol Marca.

Depois, diante de vários pedidos de torcedores para selfies, Thiago também aproveitou o momento para fazer algumas caretas, sempre no colo do pai.

Veja como foi o encontro de Messi com o filho: