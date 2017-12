Se você é fã de futebol, certamente gosta de comprar produtos oficiais de seu clube de coração. Porém, os preços são um pouco elevados, dificultando a vida de qualquer torcedor. Porém, o Sheffield United, da Inglaterra, decidiu ir contra essa tendência e lançou uma camisa a apenas 19,99 libras, o equivalente a R$ 83.

"Acreditamos que os torcedores vêm em primeiro lugar, e todos têm direito de torcer pelo seu time nesse jogo maravilhoso", disse o presidente do Sheffield, Richard Tims, destacando que tudo isso só foi possível graças a um acordo com a Classic Football Shirts, patrocinador do clube.

"Estamos muito felizes em continuar nosso trabalho com essa instituição icônica do futebol, e, para celebrar isso, estamos oferecendo a camisa 1 da temporada 2017/18 por apenas 19,99 libras, o menor preço de camisa desta temporada em todo o planeta", garantiu o patrocinador.

O uniforme, que possui o mesmo preço na versão de manga curta ou longa, já está à venda e pode ser adquirida no site da patrocinadora do clube.