Para ajudar menina doente, Dudu decide leiloar camisa de vitória do Palmeiras

Mais do que capitão do Palmeiras, Dudu mostrou que é um exemplo de ser humano. Nesta quinta-feira, o atleta anunciou que irá leiloar a camisa usada na vitória sobre o Atlético Tucumán, nesta quarta, para ajudar a jovem Rafaela, de apenas 3 anos, que sofre Werdnig-Hoffmann, uma doença neuromuscular mais conhecida como Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo 1, a mais severa. A família da criança precisa de R$ 3 milhões para dar continuidade ao tratamento, que será realizado nos Estados Unidos.

O leilão será feito nas redes sociais do jogador (Facebook ou Instagram) e termina no próximo dia 6. Para poder participar, basta acessar um dos perfis e enviar o lance por mensagem privada. O vencedor receberá a camisa com autógrafo, dedicatória e será anunciado por Dudu. O valor será destinado integralmente aos pais da criança. "O objetivo do leilão é fazer com que as pessoas fiquem sabendo sobre a pequena Rafaela e a ajudem de alguma maneira. É o mínimo que eu posso fazer. Tenho dois filhos e imagino como deve estar sendo o dia a dia da família", afirmou o camisa 7 do Palmeiras.

Rafaela Vitoria Moreira da Silva nasceu no dia 23 de janeiro de 2014, em Goiânia, e foi diagnosticada aos 11 meses com Werdnig-Hoffmann. O único medicamento aprovado para esse tipo de doença é o Spinraza-Nusinersen, disponível nos Estados Unidos desde dezembro de 2016. O custo desse complexo tratamento, entretanto, gira em torno dos R$ 3 milhões e será realizado ao longo de um ano. A viagem também será custosa, já que precisa ser feita em um avião UTI.