Para Carlo Ancelotti, Neymar e Dybala serão os novos reis do futebol

O técnico italiano Carlo Ancelotti, do Bayern de Munique, disse em entrevista ao jornal italiano Tuttosport que Neymar e o argentino Dybala, da Juventus, serão os novos reis do futebol nos lugares de Messi e Cristiano Ronaldo.

“Neymar e Dybala podem ser os herdeiros de Cristiano Ronaldo e Messi”, disse Ancelotti à publicação.

O treinador, que já esteve à frente do Milan, Chelsea, Paris Saint-German e do Real Madrid, levantou ainda mais a bola de Dybala, que tem 22 anos. “Ele vai fazer história na Juventus nos próximos anos. É único, não há nenhum jogador de características semelhantes. Ele é verdadeiramente uma jogador moderno, combinando arrancadas e dinamismo com o talento”, disse.

