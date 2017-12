Para celebrar parceria em streaming, Flamengo ganha homenagem de Safadão

O Flamengo ganhou música especial gravada pelo cantor (e flamenguista) Wesley Safadão, além de um canal com um playlist especial com canções em homenagens às principais conquistas históricas e cantadas por rubro-negros ilustres. Tudo para comemorar a parceria entre a equipe e a plataforma de streaming Deezer, uma das mais acessadas mundialmente. O canal está embedado também no site oficial do Flamengo.

"Fiquei extremamente honrado em ser convidado e o primeiro a aceitar esse desafio. Falar do meu amor pelo Flamengo mexe com o meu coração, com a minha paixão rubro-negra. Já não era de hoje que eu pensava em fazer essa homenagem, e o convite da Deezer só acendeu a faísca", afirmou Wesley. Em parceria com a Som Livre, ele lançou 'Eu já Nasci Flamenguista'. Ouça aqui.

Segundo o clube e a empresa, o projeto, intitulado 'Canto Rubro Negro' será permanente e terá o intuito de falar diretamente com os 40 milhões de fanáticos torcedores do Flamengo, oferecendo benefícios e conteúdos exclusivos.