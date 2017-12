Em entrevista, Daniel Alves diz que 'Tite é o Guardiola brasileiro'

O lateral-direito da Juventus e da seleção brasileira Daniel Alves foi o convidado do "Programa do Porchat", da TV Record na noite desta quinta-feira. O papo entre eles tratou principalmente na mudança de desempenho do Brasil dentro de campo e da euforia dos torcedores fora dele.

Quando questionado pelo comediante se "Tite é o Guardiola brasileiro", Daniel confirmou: "Eu não gosto muito de comparações, mas nesse caso me faz lembrar bastante, pelo fato de que não é apenas um grande treinador. O mundo está cheio de grandes treinadores, mas falta um grande gestor e temos a sorte de hoje trabalhar com o Tite".

"Tite não é só um grande treinador, ele é um gestor de pessoas. E a gente conseguiu, no momento certo, ter essa pessoa na seleção, que deu esse impulso aos nosso jogadores, e conseguiu retirar o melhor de cada um", ainda disse Dani Alves. O atleta ainda exaltou a humildade do treinador em, mesmo após vencer tudo pelo Corinthians, retirar um ano sabático para "se reiventar e oferecer uma grande proposta para nós".

Para o lateral, a grande diferença de Dunga para Tite foi "não só a maior experiência na profissão, como [a capacidade de] reinventar". "Ele aproveitou um ano parado, sabático para poder se reinventar, poder estudar estratégias de futebol, como fazer o trabalho quando retornasse para o futebol. E isso a gente vê na forma de trabalhar", acrescentou.

"Tite sempre fala uma frase que eu vou aproveitar e colocar na minha vida: 'não é o resultado, é como você o obtém'. E a forma como a gente ganha os jogos hoje só faz nos convencer de que esse é o caminho a seguir, a forma de vc conseguir os resultado favoráveis e noa passar pela situação que a gente estava passando."