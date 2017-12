Para engordar 5kg, jogador do Palmeiras contrata cozinheira particular

O meia palmeirense Hyoran, que está pertolugar na equipe titular do Palmeiras, na vaga do lesionado Arouca, teve que engordar 5 kg para ganhar massa muscular e se adequar ao padrão dos companheiros. Depois de ter ficado de fora da primeira lista do Campeonato Paulista, o jogador foi inscrito e agora tem chances de estrear.

Além do trabalho dentro de campo, Hyoran contratou até mesmo uma cozinheira particular, diarista, para seguir à risca a dieta proposta pelo clube. Segundo o UOL Esporte, o jogador adotou uma dieta de proteínas, complementada por carnes, batata doce e ovos, para poder alcançar os níveis desejados pela comissão técnica.

Por estar lesionado, o meia não viajou com os ex-companheiros da Chape que se envolveram no acidente aéreo. E nesta quarta-feira, finalmente, depois de dois meses de treinos, Hyoran pode ganhar a primeira chance na equipe de Eduardo Baptista.