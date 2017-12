Torcedor reserva suíte para levar namorada, mas pede fotos de técnico na parede

Um torcedor apaixonado do clube inglês Newcastle, Kevin Monaghanl, reservou uma suíte de hotel para passar um fim de semana romântico com a noiva - mas pediu ao estabelecimento que decorasse as paredes do quarto com fotos do técnico da equipe, o espanhol Rafa Benitez. O caso foi divulgado pelo portal do jornal inglês Mirror.

O pedido bizarro foi enviado ao hotel Academy Plaza, de Dublin, capital irlandesa - e a reserva, para este mês de fevereiro, foi feita logo após o fim da última temporada, depois da última rodada. Na ocasião, o Newcastle goleou o Tottenham por 5 a 1, mas mesmo assim foi rebaixado para a segunda divisão.

Apesar do rebaixamento, os torcedores mais fiéis apoiaram o técnico espanhol, o que se revelou uma decisão acertada, já que a equipe, hoje, lidera a competição e é sério candidato a retornar.

A propósito - o hotel atendeu ao pedido e até divulgou uma imagem da suíte devidamente decorada, ao gosto do cliente.