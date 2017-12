Para Joel Santana, virada do Vasco sobre o Palmeiras, em 2000, é maior que a do Barça

A virada do Barcelona sobre o Paris Saint-Germain, nas oitavas de final da Liga dos Campeões, com certeza entrará para a história do futebol como uma das mais inesquecíveis e épicas. No entanto, o folclórico treinador Joel Santana acredita que a reviravolta do Vasco sobre o Palmeiras, na final da Copa Mercosul de 2000, no antigo Palesta Itália, é ainda mais emblemática do que a do Camp Nou.

Ao portal UOL Esporte, Joel declarou: "O futebol é gostoso por conta desses acontecimentos, mas na minha opinião, a virada do Vasco foi mais decisiva pois foi o epílogo do filme. Era numa final de campeonato, valia a taça, tínhamos 45 minutos para fazermos quatro gols com um a menos em campo. Além disso, estávamos na casa do adversário. O do Barcelona valia uma classificação e foi em casa, mas mesmo assim também entrou para a história".

A decisão da Copa Mercosul de 2000 entre Palmeiras e Vasco, campeões das Copas Libertadores de 1999 e 1998, respectivamente, foi disputada em três partidas e sem critério de saldo de gols. Na primeira, em São Januário, os mandantes venceram por 2 a 0, com gols de Juninho Pernambucano e Romário. Na volta, em São Paulo, Neném fez o gol da vitória palmeirense, forçando o terceiro jogo.

Por ter melhor campanha, o alviverde poderia até empatar na finalíssima para ser campeão, mas logo no primeiro tempo já havia aberto 3 a 0 no placar, com Arce, Magrão e Tuta. A torcida, que já comemorava o eminente título, foi frustrada por uma reação fulminante do Vasco, que virou a partida para 4 a 3, com gols de Juninho Paulista e um hat-trick de Romário, sendo que o tento do título saiu nos acréscimos.