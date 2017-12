Luis Enrique diz que 'é ridículo comparar Messi' e Guardiola concorda

O atual e um antigo técnico do Barcelona tomaram partido e defenderam Lionel Messi na interminável comparação com Cristiano Ronaldo.

Luis Enrique declarou que "Lionel Messi é incomparável" e que "é ridículo comparar" alguém com o argentino. "Nunca haverá outro jogador como Messi. Não querendo desmerecer os jogadores atuais, estou pensando nos do passado também. Não há comparação. Ele pode jogar onde ele quiser. Se o colocar como zagueiro, ele será o melhor defensor do time", disse Enrique à Barça TV, canal oficial do clube no YouTube.

Já Pep Guardiola foi mais explícito sobre o principal concorrente de Messi nas disputas por prêmios da Fifa e Bolas de Ouro. "Concordo com Luis. Messi é o melhor, definitivamente o melhor. Ele sabe como jogar, como marcar gols e fazer os outros jogarem. Ele está sempre lá. Com todo o respeito aos outros jogadores, primeiramente a Cristiano Ronaldo - parabéns a ela pelo prêmio (Bola de Ouro da revista France Football) -, mas Messi está em outro nível", opinou Guardiola, técnico atualmente do Manchester City, em coletiva de imprensa antes da partida diante do Hull City.