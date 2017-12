Para major da PM, faltou bom senso ao barrar menina com rosto pintado

Neste domingo, uma menina de sete anos foi barrada na entrada do Allianz Parque por estar com o rosto pintado com as cores do Palmeiras, causando comoção e revolta nas redes sociais. Em entrevista ao UOL, o major da Polícia Militar Mário Alves da Silva Filho afirmou que não foi informado pelo ocorrido e que, segundo ele, faltou bom senso na medida.

"Pessoalmente, eu teria o bom senso de permitir que a criança entrasse com o rosto pintado", declarou o major. "Agora pegar cada policial e ver qual a decisão que ele toma ali na hora é difícil. A distância entre o policial que faz a vistoria para o sargento é cerca de dez metros. Então ele não pergunta, e tem que tomar a decisão ele mesmo. Às vezes, dão uma falhada."

A regra visa impedir que os torcedores entrem com o rosto coberto e dificultem a identificação caso cometam alguma infração dentro do estádio. "E é difícil fazer uma regra 'criança pode, adulto não'. Mas concordo que nesse caso foi além da conta", completou.