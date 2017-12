Para Mbappé, 'Neymar está praticamente no mesmo nível de Cristiano Ronaldo'

Sem esconder sua boa relação com Neymar, Kylian Mbappé mais uma vez elogiou o brasileiro. Em entrevista ao jornal espanhol Marca, publicada nesta quarta-feira, 27, o atacante de 19 anos do Paris Saint-Germain colocou o camisa 10 como uma de suas referências no futebol, e ainda o colocou na mesma prateleira que os maiores da atualidade.

Mbappé não negou que admirava Cristiano Ronaldo quando era criança. Hoje, no entanto, essa idolatria não existe mais, já que ficarão frente a frente nas oitavas de final da Liga dos Campeões, em fevereiro e março de 2018.

"Sim, claro, é um ídolo da minha infância e foi bonito conhecê-lo quando visitei Valdebebas (CT do Real Madrid). Mas eu sou um competido e uma pessoa competitiva que quer ganhar, ganhar e ganhar. Assim que pouco importa quem esteja na nossa frente, o que queremos é ganhar. O adorei quando era pequeno, mas isso se acabou. Agora vou ao Bernabéu para jogar e ganhar", afirmou.

Perguntado, então, se o português ainda seguia como uma referência, Mbappé disse que sim, mas aproveitou para elogiar Neymar.

"Aprende-se com os grandes jogadores, claro. De alguém que ganhou cinco vezes a Bola de Ouro, só resta aprender. É um grande jogador, mas aqui também tem outros. Aqui está Neymar, que para mim é muito parecido e está praticamente no mesmo nível do Cristiano. Também aprendo com Cavani, que é goleador", citou.

Antes de trocar o Monaco pelo Paris Saint-Germain, Mbappé teve a chance de ir para o Real Madrid. Ao jornal, o atacante de 19 anos explicou que não foi o dinheiro que o fez decidir continuar na França, mas sua identificação com o time de sua cidade.

"É como se uma criança madrilena tivesse a oportunidade de jogar no Real Madrid, mas vai para outro lugar, outro país. Não, eu queria era jogar no PSG e estou muito contente por como estão se sucedendo as coisas agora", colocou.