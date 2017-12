Para melhorar imagem da Rússia, modelo vira embaixadora da Copa

Apresentadora, modelo e fã de futebol, Victoria Lopyreva foi a escolhida para representar a cidade de russa de Rostov na Copa do Mundo de 2018. Ela será embaixadora local da competição que acontece entre os dias 14 de junho e 15 de julho do ano que vem.

A campanha de Victoria Lopyreva é para melhorar a imagem da Rússia. De acordo com o jornal britânico Daily Mirror, a modelo ajudará a tirar as especulações de que a Copa será "manchada", e cita fatores como violência de torcedores fanáticos.

Feliz com o convite, Lopyreva conta a imprensa britânica que "esse é um momento histórico para a Rússia. Todos em Rostov estão animados em receber a Copa, eu acho que será fantástico e que estaremos totalmente preparados". Aos 33 anos, a modelo é uma das personalidades mais populares em Rostov, uma das 11 cidades-sede do torneio.

Keep pushing God gives the hardest battles to his strongest soldiers V #motivation / Ещё одно раннее и доброе утро) ☀️V pic.twitter.com/RXM1iTPUlz — Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) 6 de março de 2017