Para motivar jogadores contra rebaixamento, técnico fica nu no vestiário

Para motivar os jogadores de sua equipe, o Valerenga, da Noruega, a terem mais vontade em campo antes da partida contra o Brann, pelo Campeonato Norueguês - e cujo resultado poderia ajudar o time na luta contra o rebaixamento - o técnico Ronny Deila (que já treinou o Celtic) resolveu tirar a roupa no vestiário.

Segundo o capitão da equipe, Christian Grindheim, a intenção do técnico ao ficar pelado no vestiário foi fazer com que os jogadores "relaxassem". "Foi ótimo. Uma metáfora para que tentássemos ser nós mesmos", contou.

Já o meia Herman Stengel, do Valerenga, disse que o técnico estava querendo dizer que os jogadores precisariam, em campo, "dar a cara a bater - ele acrescentou que não apreciou muito o que viu.

"Precisamos correr o risco de fazer papel de bobo. Era isso que ele queria dizer". As informações são do portal The Guardian, que publicou uma reportagem sobre o assunto.

E funcionou: o Valerenga venceu a partida por 2 a 1, no dia 24 de setembro, e já se encontra a cinco pontos de distância da zona da degola.