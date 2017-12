Para 'se aproximar do torcedor', Corinthians lança operadora de celular

O Corinthians decidiu inovar mais uma vez. A partir do próximo dia 11, domingo, o clube terá sua própria operadora de telefonia celular. O chip da fiel, slogan adotado para o produto, oferece serviços SMP pré pago com diversos planos que podem ser habilitados, desde pacotes diários de R$ 0,99 até planos robustos de 5G de internet a R$ 190,99 mensais.

Além do serviço de telefonia movel, a +Smartimão irá oferecer para os torcedores conteúdo exclusivo e acesso a experiências únicas junto ao time. "É um momento histórico presenciar o clube aderindo totalmente a tecnologia mobile, propiciando essa proximidade através de conteúdo e experiências exclusivas do time para o torcedor", destaca o gerente de marketing do clube, Vinicius Azevedo.

O projeto dispõe de um aplicativo com conteúdo exclusivo diário, também chamado +Smartimão e já disponível para download em android e iOS. A operadora tem parceria com a FanHero, empresa americana no segmento de tecnologia mobile e, através do aplicativo, a Fiel torcida vai poder ficar ainda mais próxima do Timão. Se antes os torcedores reclamavam por não terem acesso a tudo o que acontecia no seu time do coração, agora eles poderão acompanhar com exclusividade, por meio de transmissões ao vivo e conteúdo multimídia, entrevistas nos bastidores, depoimentos exclusivos, contratações, cobertura de todos os campeonatos, coletivas de imprensa, bate-papo com os craques, promoções e também tudo sobre as outras modalidades do clube. E, para o torcedor que quiser ainda mais notícias e novidades em primeira mão, será possível também fazer uma assinatura para ter acesso ao conteúdo premium, que vai trazer mais conteúdo especial para o Fiel Torcedor. "Utilizamos novas tecnologias para proporcionar aos fãs do Corinthians uma experiência única no Brasil. Estamos muito felizes por enfim lançarmos a operadora junto com o novo aplicativo exclusivo, e certos de resultados positivos”, destaca Aline Storchi, CEO da Movttel.