Para se beneficiar com pênaltis, time argentino faz área 'gigante' em campo

Repare na foto acima. Se não viu algo de estranho, olhe de novo e repare na proporção entre o círculo central do campo até a grande área: o espaço no campo de jogo está reduzido demais. Uma "grande" grande área.

Pois o Deportivo Riestra, da Argentina, é acusado pelo Comunicaciones, equipe que derrotou em partida que valeu o acesso à Primera Metropolitana (o equivalente à terceira divisão do país), de ter marcado uma área "gigante" de propósito, no Estádio Guillermo Laza, justamente para ser beneficiado com pênaltis com mais facilidade. O caso foi publicado em reportagem pelo portal UOL.

A vitória por 2 a 0 do Riestra, no fim de semana, começou com um gol justamente de pênalti, marcado no limite da grande área.

E não foi só: os jogadores do Comunicaciones, além de denunciarem a grande área desproporcional, reclamaram de diversas outras irregularidades. Eles pediram a anulação da partida e a marcação de um novo jogo.

Primeiro, um torcedor entrou no campo para "comemorar" com os jogadores e forçou o encerramento da partida, tamanha a confusão, aos 44 minutos do segundo tempo. Depois, descobriu-se ser o meio-campista da equipe, que não estava relacionado para a partida. Coincidência ou não, foi a terceira vez desde 2013 que um jogo do time valendo acesso acabou com o mesmo tipo de confusão.

Além disso, os donos da casa teriam ameaçado os adversários de morte e disponibilizado apenas bolas velhas e murchas para o segundo tempo do jogo, para segurar a vantagem por 2 a 0.

Diante de tantas falcatruas, o caso foi parar na Justiça Desportiva da Argentina, que deve ser pronunciar sobre a validade ou não do acesso do Riestra. Segundo o jornal argentino La Nación, a equipe tentou "apagar as provas" da grande área irregular.

No vídeo abaixo, veja a confusão na partida e repare no tamanho da "grande" área: