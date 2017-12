Para se vingar, torcida do Nápoli faz papel higiênico com cara de Higuaín

O atacante argentino Higuaín que se prepare: os torcedores do Napoli não estão nada satisfeitos com sua "traição" - no começo do ano ele trocou a equipe pela Juventus - e todos prometem infernizar sua vida neste fim de semana. Ele retorna à cidade com seu time atual para enfrentar a ex-equipe, no Estádio San Paolo.

A torcida local preparou até mesmo rolos de papel higiênico, estampado com o rosto do atacante, faixas com o desenho da mão com o dedo do meio levantado, onde se lê "m...". Pela cidade, há bares com lixeiras com a cara do argentino impressa.

"Ele disse que estava apaixonado com o Napoli, mas se foi por dinheiro. É um traidor. Vai ter que aguentar agora", afirmou Bruno Alcidi, proprietário de um bar em Napoli que tem um lixo com a foto de Higuaín. O relato é do portal ESPN.

Revoltados, outros moradores de Nápoli dizem que o jogador "não vale nada". Na ocasião de sua saída, até camisas de Higuaín foram queimadas nas ruas de Nápoli. A torcida nunca o perdoou porque ele era o ídolo da equipe, com 91 gols em 146 jogos.

Os torcedores prometem ainda um apitaço ensurdecedor quando o atacante pisar em campo, neste domingo, às .