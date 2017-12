Para ter Neymar, Real trocaria Kroos e Bale, além de quantia em dinheiro

Nem um semestre depois da ida de Neymar à França como o jogador mais caro da história do futebol, jornais e revistas espanholas já especulam um possível retorno do brasileiro ao país. O principal detalhe é que ele voltaria para o Barcelona, mas para o Real Madrid.

A revista local Don Balón publicou neste domingo, 12, que, para ter o camisa 10 do PSG, Florentino Pérez estaria disposta a ceder Gareth Bale e Toni Kroos além de pagar uma quantia em dinheiro ao time francês.

De acordo com o periódico, o presidente madridista acredita que a cessão destes dois jogadores seria capaz de diminuir a pedida da diretoria parisiense sobre o brasileiro. A expectativa é que, caso haja negociação, ela seria em torno dos 400 milhões de euros (R$ 1,52 bilhão) totais, mais os 40 milhões de euros (R$ 152 milhões) anuais a Neymar.

As informações da imprensa espanhola sobre o interesse do Real Madrid acontecem ao mesmo tempo que os jornais franceses publicam uma série de matérias acerca de um suposto clima ruim entre Neymar, alguns de seus companheiros, principalmente Cavani, e o técnico Unaí Emery.

Em entrevista coletiva após a vitória por 3 a 1 da seleção brasileira sobre o Japão, em amistoso disputado em Lille, na última sexta-feira, 10, Neymar negou que sua relação com Emery seja ruim. Ele inclusive foi às lágrimas com as palavras de Tite, quem pediu para que não duvidassem de seu "caráter" e "índole".

No último final de semana, o jornal Marca publicou que o Real Madrid estaria disposta a desembolsar até 200 milhões de euros (R$ 763 milhões) para contratar uma grande estrela do futebol mundial no próximo verão europeu, isto é, no meio de 2018. Entre os craques em observação pelos madridistas estaria Neymar, no entanto, este negócio poderia chegar a 450 milhões de euros (R$ 1,71 bilhão).