Jogador paraguaio aproveita distração para desamarrar chuteira de brasileiro

Com vantagem após empatar em 3 a 3 na Arena da Baixada, o Desportivo Capiatá abusou da catimba no jogo dessa quarta-feira, 22, contra o Atlético Paranaense pela terceira fase da Libertadores. Mesmo assim, o time brasileiro conseguiu reverter a situação com um gol do argentino Lucho González, garantindo classificação para a fase de grupos, na qual a equipe enfrentará o San Lorenzo, da Argentina, o Flamengo e o Universidad Católica, do Chile.

Aos sete minutos do primeiro tempo, o atacante Julio Irrazábal se aproveitou da cobrança de uma falta para desamarrar as chuteiras do volante Carlos Alberto, cena mostrada por canais de televisão como a Fox Sports e a America TV, do Paraguai. Além da malandragem dos adversários, o brasileiro ainda teve que enfrentar ofensas racistas vindas da torcida adversária, que o chamou de "macaco" repetidas vezes.