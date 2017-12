Paraná apresenta 'rockstar' como seu novo jogador; entenda essa história

Um dos mais tradicionais clubes paranaenses, o Paraná não vive grande fase e, já há dez anos, está jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso, uma das maneiras que o clube encontrou para se manter na mídia é fazer o estilo "engraçadinho" nas redes sociais.

Nesta sexta-feira, uma postagem no Twitter chamou bastante atenção, já que o Paraná acaba de se reforçar com o meia Vinícius Kiss e, para anunciá-lo, o clube fez uma montagem do jogador com a cara pintada, no mesmo estilo usado pelos integrantes da banda norte-americana Kiss, um dos grandes sucessos do hard rock das últimas décadas.

Vinicius KISS é o novo reforço para a temporada. Seja bem-vindo! https://t.co/lIJy9OB3RV pic.twitter.com/XwMdjxo5SN — Paraná Clube (@ParanaClube) 11 de agosto de 2017

Porém, engana-se quem pensa que Vinícius tem esse nome por causa da banda. Em entrevista à ESPN no ano passado, ele revelou que o Kiss em seu nome é por causa da atriz Cássia Kiss, de quem seus pais são grandes fãs.