Paraná deixa torcedor escolher preço do ingresso em despedida da Série B

Para comemorar a volta do clube a elite do futebol brasileiro, o Paraná Clube lançou uma promoção na despedida da Série B. A campanha "Quanto vale?" permite que os torcedores escolherem um preço para assistir a partida contra o Boa Esporte, no próximo sábado, no estádio Couto Pereira.

Os ingressos terão um valor mínimo de R$ 20 para todos os setores, conforme determina a CBF. A partir desse valor, o torcedor escolhe na hora quanto quer pagar. Todo o lucro líquido das doações feitas será revertido para o pagamento da premiação de atletas e funcionários do clube.

Quem fizer a doação acima dos R$ 20 vai levar para casa um "voucher" que terá valor futuramente em novas ações do clube – além do registro histórico da despedida da Série B. Além do Paraná, América-MG, Internacional e Ceará, também estão confirmados na Série A de 2018.