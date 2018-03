Parceria do Palmeiras com a Puma anima torcida alviverde; veja a repercussão

O Palmeiras oficializou na tarde desta quinta-feira a parceria com a Puma como a nova fornecedora de material esportivo do clube. A empresa fechou contrato por três anos e passa a vestir o uniforme da equipe a partir de 2019, como substituta da Adidas, que deixa o time após 12 temporadas.

+ Nova terceira camisa do Corinthians deve homenagear Ayrton Senna

+ Sampaoli sobre a Argentina: 'esse time é mais de Messi do que meu'

+ Whatsapp: Piqué revela grupo com jogadores do Barcelona e Real Madrid

O acordo animou a torcida alviverde, que questionava as camisas da Adidas, por não usar o escudo tradicional no clube nos mantos. Nas redes sociais, os fãs já projetam os novos uniformes e desejam boas-vindas a nova fornecedora.

No Twitter, o Palmeiras entrou na brincadeira e publicou a imagem de um Puma para dar a notícias. Em resposta, o perfil oficial Puma Brasil colocou dois corações verdes e um porquinho, levando a torcida à loucura nos comentários.

Veja os posts e a repercussão:

Bem-vindo @puma_br nossa torcida é a mais apaixonada do mundo. Façam o simples: verde-esmeralda com símbolo e branca com o símbolo. Ahhh, não se esqueça: somos italianos e gostamos de comer e beber. Scoppia che la vittoria è nostra! — Loading 2018... (@giaffone) 22 de março de 2018