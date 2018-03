Paris Saint-Germain convoca sua torcida para 'guerra' contra o Real Madrid

O Paris Saint-Germain postou um vídeo em sua conta no YouTube nesta quarta-feira convocando seus torcedores para a “guerra” contra o Real Madrid – as equipes se enfrentam na próxima terça-feira em Paris e o time francês precisa reverter a derrota por 3 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O vídeo mostra vários torcedores do clube em comemorações, mostra uma faixa com os dizerem “isto é uma guerra” e termina com uma mensagem: “Juntos vamos conseguir”.

Confira: